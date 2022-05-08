Дуже скоро: в Інституті США спрогнозували, коли на Харківському напрямку ЗСУ відкинуть окупантів до кордону з РФ

Дуже скоро: в Інституті США спрогнозували, коли на Харківському напрямку ЗСУ відкинуть окупантів до кордону з РФ

Інститут США з вивчення війни прогнозує, на Харківському напрямку ЗСУ найближчими днями або тижнями просунуться до кордону з РФ.

Там зазначають, що контрнаступ українських захисників на північний схід від Харкова значно просунувся, що може свідчити про найближче звільнення усіх окупованих територій області.

Про це йдеться в аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW) від 7 травня.

Для того, щоб сповільнити наступальні дії ЗСУ на Харківському напрямку, армія РФ може проводити обмежений відхід. Як повідомляли раніше, війська РФ зруйнували три мости.

Також, як йдеться в аналізі американських фахівців, малоймовірно, що російські війська почнуть повертати собі назад звільнені українські населені пункти у північно-східній частині Харкова.

"Армії зазвичай руйнують мости тільки в тому випадку, якщо вони в основному вирішили, що найближчим часом не намагатимуться перетнути річку в іншому напрямку. Тому малоймовірно, що найближчим часом російські сили почнуть операції з повернення звільнених українськими військами північно-східних околиць Харкова", — йдеться у повідомленні.

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Раніше прогнозував ISW, український контрнаступ змушує російські підрозділи, призначені для розгортання в інших місцях, передислокуватись на харківський фронт, щоб зупинити українські атаки. Враховуючи нинішні темпи просування українських військ, російські сили можуть бути не в змозі запобігти виходу українських військ до кордону з Росією, навіть із додатковим підкріпленням.

"Українські сили не загрожують безпосередньо російським комунікаціям з Ізюмом, але контрнаступ демонструє перспективні можливості та може створити умови для подальших наступальних операцій на північному сході Харківської області", - зазначають американські аналітики.

Нагадаємо, під час контрнаступу на Харківщині ЗСУ знищили найновітніший танк РФ, який вони охрестили "найкращим в світі".

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