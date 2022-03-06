"Дуже скоро ви на собі відчуєте, що накоїв Путін": Кікабідзе звернувся до росіян

"Дуже скоро ви на собі відчуєте, що накоїв Путін": Кікабідзе звернувся до росіян

Путін занапастив Росію, заявив артист.

Грузинський актор, кінорежисер, сценарист і співак Вахтанг Кікабідзе висловив переконання, що президент РФ Володимир Путін занапастив свою країну і вже невдовзі росіяни відчують на собі наслідки нападу держави на Україну.

Про це Кікабідзе розповів в інтерв'ю журналістові Дмитрові Гордону.

"Путін занапастив свою країну, це однозначно. Якщо навіть, не дай Боже, я не можу собі цього уявити, Україна здасться, однаково Росія у програші буде. У будь-якому разі. Не буде Coca-Cola, фільмів, бензину – нічого не буде. Це все за тиждень почне дуже працювати в Росії", – розповів артист.

Він також переконаний, що нічого не зміниться, "якщо ця людина (Путін ­– ред.) випадково не випаде з вікна (це називають випадковою смертю)".

Кікабідзе відповів на запитання журналіста про те, чи повинні санкції проти РФ за війну в Україні стосуватися лише російської еліти чи й всього народу.

"Думаю, що санкції торкнуться всієї Росії. Хоча взагалі я не прихильник підтримувати тяжкості народу. Тому що їхній президент веде війну і війна стосується однієї людини", – сказав артист.



Він також звернувся до росіян: "Дуже скоро ви на собі відчуєте, що накоїв Путін. Я не маю на увазі війну. Йдеться про санкції, які зараз накладено на Росію".