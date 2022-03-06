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"Дуже скоро ви на собі відчуєте, що накоїв Путін": Кікабідзе звернувся до росіян

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"Дуже скоро ви на собі відчуєте, що накоїв Путін": Кікабідзе звернувся до росіян

Путін занапастив Росію, заявив артист.

Грузинський актор, кінорежисер, сценарист і співак Вахтанг Кікабідзе висловив переконання, що президент РФ Володимир Путін занапастив свою країну і вже невдовзі росіяни відчують на собі наслідки нападу держави на Україну. 

Про це Кікабідзе розповів в інтерв'ю журналістові Дмитрові Гордону.

"Путін занапастив свою країну, це однозначно. Якщо навіть, не дай Боже, я не можу собі цього уявити, Україна здасться, однаково Росія у програші буде. У будь-якому разі. Не буде Coca-Cola, фільмів, бензину – нічого не буде. Це все за тиждень почне дуже працювати в Росії", – розповів артист.

Він також переконаний, що нічого не зміниться, "якщо ця людина (Путін ­– ред.) випадково не випаде з вікна (це називають випадковою смертю)".

Кікабідзе відповів на запитання журналіста про те, чи повинні санкції проти РФ за війну в Україні стосуватися лише російської еліти чи й всього народу.  

"Думаю, що санкції торкнуться всієї Росії. Хоча взагалі я не прихильник підтримувати тяжкості народу. Тому що їхній президент веде війну і війна стосується однієї людини", – сказав артист.

Він також звернувся до росіян: "Дуже скоро ви на собі відчуєте, що накоїв Путін. Я не маю на увазі війну. Йдеться про санкції, які зараз накладено на Росію".

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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