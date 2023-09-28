"Дуже стислі терміни": скільки триватиме навчання українських льотчиків на F-16 за кордоном

Льотчик Moonfish певен, що F-16 здатні вплинути на перебіг війни, проте попереджає, що західні винищувачі не є "чарівною паличкою" для перемоги.

Льотчик Повітряних сил ЗСУ із позивним Moonfish (Мунфіш), який зараз перебуває за кордоном, де опановує винищувачі F-16, розповів, скільки триватиме навчання пілотів.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Так, напевно, ті терміни, які ви говорите (6 місяців. – Ред.) – приблизно ті, на які ми зараз дивимося і розглядаємо. Вони реалістичні і вони по всіх мірках дуже-дуже стислі, по авіаційних мірках... Може здаватися людині з боку, що це дуже довго, але все-таки наші сусідні країни переходили багато-багато років на цю авіаційну техніку... Дуже амбітний план, але я не бачу жодних підстав вважати, що він не виконається. Поки що все нормально йде в цьому напрямку.

Тим більше наростити нормальну велику кількість цих літаків, літаків нового зразка для наших Повітряних Сил – це досить-досить складна задача... Ми зробимо все, що з нашого боку потрібно буде, щоби вкластися в ці терміни і я зараз не бачу жодних підстав, щоби ми в ці терміни не вклались", – сказав Moonfish.

Льотчик певен, що F-16 здатні вплинути на перебіг війни, проте попереджає, що західні винищувачі не є "чарівною паличкою" після якої одразу настане перемога.

Раніше у Повітряних силах показали відео, як пілоти опановують F-16 на симуляторах.

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