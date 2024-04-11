"Дуже важка ситуація з електропостачанням": Терехов розповів про наслідки атаки на Харків

Цього дня критично не вистачає напруги у мережах для сталого енергозабезпечення всього міста.

Російські війська 11 квітня завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова, внаслідок чого складається дуже важка ситуація з електропостачанням. Є і руйнування житлового фонду.

Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів у ефірі телемарафону.

"Щодо електропостачання, то сьогодні зранку наш ворог наніс удари по енергетичній інфраструктурі міста Харкова. І сьогодні дуже важка буде ситуація з електропостачанням. Не працює зараз метрополітен, але нам вдалося запустити певні маршрути трамваїв і тролейбусів. Крім того, працюють муніципальні автобуси", – повідомив міський голова.

Він зазначив, що були дуже серйозні влучання і руйнації енергетичної системи в області, яка заживлює Харків.

"Тому зараз працюють наші комунальні підприємства разом з енергетиками щодо того, як перезапустити систему енергопостачання. Не кажу, що немає енергетики по всьому місту, але є труднощі і ми розуміємо це, бо критично сьогодні не вистачає напруги у мережах для сталого енергозабезпечення всього міста", – розповів Терехов.

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Водночас він повідомив, що всі лікарні міста заживлені. Коли стаються перебої з електропостачанням, то медзаклади миттєво переходять на генератори.

На щастя, в Харкові минулося без постраждалих. Однак є руйнування житлового фонду. На місцях працюють комунальники, обстежують дахи будинків.

"У нас є нагальна потреба і в генераторах, і що стосується палива, і трансформаторів. Ми отримуємо допомогу з інших міст, за що я дуже вдячний і містам, і областям всієї України. Сьогодні отримали допомогу від Закарпаття", – повідомив мер.

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Нагадаємо, як повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, у ніч проти 11 квітня війська РФ завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі Харкова та області. Виникли перебої з електропостачанням.

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