"Дуже важкий та в'язкий переговорний процес": завершилися перемовини України та Росії

"Дуже важкий та в'язкий переговорний процес": завершилися перемовини України та Росії

Перемовини продовжаться завтра.

Перемовини між української та російською сторонами завершилися. Переговори були дуже важкими, планують завтра, 16 березня, продовжити.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Продовжимо завтра. Дуже важкий та в'язкий переговорний процес. Наявні принципові суперечності. Але простір для компромісу точно є. Під час перерви продовжиться робота в підгрупах", - прокоментував Подоляк.

Нагадаємо,14 березня у переговорах було взято технічну паузу для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень. Сьогодні переговорний процес відновили.

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