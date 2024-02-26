"Дуже важко залишати навіть клаптик землі": як військові до останнього тримали коксохім в Авдіївці

Українські військові, які тримали оборону Авдіївки на коксохімічному заводі, розповіли про момент виходу з міста. Як зазначив командир батальйону 47-ї ОМБр, військові виконали наказ і їм вдалося евакуювати всіх своїх "двохсотих" та "трьохсотих".

Про це він розповів проєкту "Український Свідок".

Бійці 47-ї ОМБр протягом довгих місяців захищали Авдіївку та завод, поки росіяни атакували їх всім, чим тільки можна.

Як розповів командир батальйону із позивним "Монгол" інтенсивність атак з боку окупантів зросла у січні 2024 року, коли росіяни розпочали наступ з різних напрямків.

Під час боїв росіяни використовували "м'ясні штурми".

"Багато кинули й багато полягло. Завезли зеків, навіть без зброї та броні. Багато з них здавались у полон… А під кінець у бій йшли і кадрові військові, і контрактники. І теж здавались у полон", – розповідає "Монгол".

"Якби була можливість і були люди, які готові стояти до останнього. Ми би стояли. Дуже важко залишати навіть клаптик землі, навіть якусь посадку. Бо це наша земля. А коли її забирають, то потім її відбивати дуже-дуже тяжко. Це люди, це їхні життя", - резюмував "Монгол".

Командування оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" вирішило відійти з позиції “Зеніту” на південно-східний околиці Авдіївки на Донеччині.

Нагадаємо, ЗСУ відійшли з села Ласточкине поблизу Авдіївки.

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