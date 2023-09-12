"Дуже важливий напрямок": генерал пояснив важливість прориву ЗСУ на півдні

Українські військові, натиснувши на російських окупантів на півдні, змусять їх тікати. Південний напрямок дуже важливий і для нас, і для ворога. Це важливий напрямок, і там за будь-яку ціну потрібно проводити стратегічну наступальну операцію.

Про це в інтерв'ю "Обозреватель" розповів керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.), генерал армії Микола Маломуж.

"Труднощі, які є з мінними полями, із загороджувальними спорудами, з посиленням позицій ворога, звісно, ускладнюють це завдання. Але тут важливо діяти нестандартно, готувати не лише головні удари, а й ті, які забезпечують просування вперед з різних позицій – і флангові удари і проведення серії одномоментних спецоперацій у тилах противника, завдавання ударів по резервах новітніми засобами, які ми отримали. Наприклад, і Storm Shadow, і Scalp, і HIMARS. Те, що передбачає підготовку до глобальної наступальної операції", - пояснив Маломуж.

Генерал армії наголосив, що потрібно діяти нестандартно і задіяти сили з різних позицій – пробивати не лише один сектор – Роботине, Токмак, Маріуполь тощо. Потрібно діяти нестандартно, задіяти сили з різних позицій.

"Ворогу може бути завдано глобального удару і, відповідно, рух по півдню, по Запорізькій області, перерізаючи напрямок до моря. З'являється можливість діяти на Херсонському напрямку, оточуючи велике формування окупаційних військ, проводячи операції з їхньої нейтралізації з подальшим поступом до Криму", - каже Микола Маломуж.

За його словами, українські військові, які глибоко знають ситуацію, мають досвід бойової роботи, переконані, що такі дії необхідно проводити в найближчі 3-4 місяці – це максимум завершення південної операції.

"Ми місяцями говоримо про цю стратегію. Звичайно, військовим потрібно безпосередньо оцінити сили та засоби, які є і у противника, і в нас. Але наголошу: рух місяцями лише в одному напрямку – це деструктивно. Звісно, це може бути пов'язане з труднощами, про які ми не знаємо, але в будь-якому разі альтернатива має бути. Нестандартні дії – це зараз наша перевага, яка має стати стратегією та тактикою нашої війни", - наголосив генерал армії.

Маломуж також додав, що можливий рух ЗСУ на сході – це ще один напрямок, де ми можемо мати успіх.

"Десь погода ускладнюватиме ситуацію, десь послаблюватиме наші позиції, але наші військові, особливо Сили спеціальних операцій, уже мають бути підготовлені до того, щоб діяти в таких важких умовах – і снігу, і морозу, і бруду. Тому що супротивник так діє. Потрібно із зміною погоди змінювати свою стратегію та тактику з урахуванням слабкості супротивника. Часто кажуть: давайте зачекаємо, доки ситуація не зміниться. Але це не працює. Давайте думати і з керівниками, і з військовими, що треба змінити", - резюмував генерал Маломуж.

Нагадаємо, Микола Маломуж припустив, коли відбудеться повна деокупація української території.

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