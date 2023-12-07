"Дуже важливо зараз зібрати кращі інженерні уми країни" — Марія Берлінська звернулася до Зеленського

Україні потрібно протидіяти російським технологіям, щоби подолати проблеми війни.

Про це сказала волонтерка, членкиня команди адвокації зброї для України в США, керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська в ефірі Radio NV.

"Дуже важливо зараз робити ставку на те, щоби максимально втягувати технології і давати можливість своїм інженерам. Я хочу звернутися до Верховного головнокомандувача і сказати, що це задача настільки масштабна і стратегічна, що це задача рівня президента. Створити інженерну Ставку, зібрати кращі інженерні уми країни. І кожних кілька тижнів, щоб інженери по конкретним технічним задачам доповідали особисто президенту", — заявила Марія Берлінська.

За словами волонтерки, перш за все необхідно протидіяти російським технологіям, їхнім технологіям "роїв" дронів", автоматичної оптичної навігації тощо.

"Власне, протидії їхнім ударним дронам, радіоелектронній боротьбі, радіоелектронній розвідці і, в той же час, розвитку своїх систем. Це зараз задача номер один", — додала Берлінська.

Волонтерка зазначила, що президент РФ Путін взяв під особистий контроль розвиток технологій в Росії.

"Він постійно відвідує виробництва технологій і йому постійно доповідають кращі інженери на тему розвитку саме безпілотників і саме роботизації військової справи, військових задач", — додала волонтерка.

Нагадаємо, Марія Берлінська також наголосила на загрозі технологічного переламу у війні в бік Росії. За її словами, росіяни активно залучають та вдосконалюють автоматизовані оптичні системи наведення та навігації

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