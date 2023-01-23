Дуже велика різниця: експерт порівняв винищувач F-16 з радянськими літаками

Винищувачі F-16, якщо Захід все наважиться їх передати, значно посилять можливості Повітряних сил України. Вони є найприйнятнішими для України, а підготовка пілотів займе відносно небагато часу.

Про це заявив експерт Центру оборонних стратегій, капітан 1-го рангу запасу ВМС України Андрій Риженко, інформує FREEДОМ.

Експерт нагадав, що зараз на озброєнні ЗСУ перебувають літаки МіГ-29, Су-27, Су-24, які були випущені ще в Радянському Союзі. І вони значно поступаються навіть тим літакам, які є у Росії.

"Вони (РФ. – Ред.) за цей час змогли розвинути сімейство нових літаків, які їх перевершують і за характеристиками, і за зброєю — це перше. Друге — самих літаків у нас залишилося небагато, тому що у нас були втрати і в перші дні, і під час цих 11 місяців, їх треба просто поповнювати. Третє — у нас за класифікацією є такий легкий винищувач — МіГ-29 і літак потужніший — Су-27, але радіус дії першого: до 200 км, другого — 350 км. Бойовий радіус дії літака F-16 становить 600 кілометрів, у тій модифікації, яку я бачив — 680 км", — пояснив Риженко.

За його словами, F-16 може виконувати завдання як винищувача, так і ударного літака. Він несе весь комплекс зброї як для завдання ударів по землі, по морських цілях і по бою в повітрі.

"Він може бути інтегрований у систему Link, це дуже важливо. У нас поки що доступу до цього немає, але це просто дуже велика різниця між літаками західними і російськими або колишніми радянськими. Тобто там льотчик злітає, він починає крутити головою, шукати цілі. У західних літак під’єднується до цієї системи Link, і йому видають дані щодо всіх можливих цілей, які знаходяться в районі його польоту. Він ці пропозиції оцінює і затверджує, і дає команду на використання зброї. Тобто, значно спрощується сам процес ухвалення рішень", — зазначив експерт.

Також Риженко вважає, що для перепідготовки українських льотчиків потрібно відносно небагато часу.

"Це, можливо, кілька місяців. І, дійсно, зараз група військових вже є, які знають англійську мову. Це питання, думаю, буде вирішено, і це значно посилить наші можливості і в обороні, і в наступі", — підсумував він.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що передавання F-16 Україні - це питання часу.

На думку радника голови ОП Михайла Подоляка, для постачання в Україну винищувачів F-16 перешкод немає.

Нагадаємо, що Нідерланди готові розглянути передавання Україні винищувачів F-16, якщо від української влади надійде відповідний запит.

Читайте також: