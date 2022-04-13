"Дуже велике перебільшення": влада Маріуполя спростувала заяви Росії про контроль міста

Напередодні російські сили заявляли, що під їхнім контролем нібито перебувають 80% Маріуполя.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що заяви Росії про контроль міста є перебільшеними, адже саме ЗСУ контролюють більшу частину населеного пункту – особливо, якщо рахувати за площею.

Про це Андрющенко сказав у коментарі "Радіо Свобода".

Він сказав, що той контроль, на якому так наголошують окупанти, щонайменше дуже умовний.

"Якщо подивитись на карту, то де знаходиться комбінат "Азовсталь", який вважається найближчим місцем до базування "Азову", і де розташований комбінат імені Ілліча, який вважається найближчим місцем до базування наших морпіхів, то стає зрозумілим, що той контроль, на якому так наголошують окупанти, він щонайменше дуже умовний", – пояснив радник мера Маріуполя.

Схожа ситуація і в морському порту Маріуполя, який намагаються штурмувати російські війська.

"Вони заявляють, що контролюють понад 80% порту, але навіть непрямі докази ми бачимо на карті пожеж, ми бачимо по стільникових даних, що – ні 80, ні навіть 50% контролю над портом. Це дуже-дуже велике перебільшення", – наголосив Андрющенко.

Нагадаємо, ввечері 13 квітня в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на захопленні окремих кварталів Маріуполя та завдавати авіаційних ударів.

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