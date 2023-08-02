Дуже високий рівень ракетної загрози: Росія вивела у Чорне море кілька носіїв "Калібрів"

Російська терористична армія 2 серпня вивела у Чорне море два носія ракет "Калібр". Загальний залп може становити 12 одиниць повітряних цілей.

Про це повідомили в ОК "Південь".

У ЗСУ попередили, що 2 серпня окупантами на бойове чергування послідовно виведені підводний і надводний ракетоносії. Загальний залп - 12 ракет "Калібр".

"Рівень ракетної загрози дуже високий. Будьте пильні і свідомі. Дослухайтеся сигналів повітряної тривоги, переходьте в укриття. Сили оборони напоготові, але й наслідки бойової роботи можуть бути небезпечними", - попередили в ОК "Південь".

Нагадаємо, в ОК "Південь" пояснили, що російські окупанти переключилися з атак по портах Великої Одеси на атаки по дунайських портах Одеської області, бо вишукують нову тактику для якомога більшої шкоди Україні.

Читайте також: