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Дуже високий рівень ракетної загрози: Росія вивела у Чорне море кілька носіїв "Калібрів"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі.

Російська терористична армія 2 серпня вивела у Чорне море два носія ракет "Калібр". Загальний залп може становити 12 одиниць повітряних цілей. 

Про це повідомили в ОК "Південь". 

У ЗСУ попередили, що 2 серпня окупантами на бойове чергування послідовно виведені підводний і надводний ракетоносії. Загальний залп - 12 ракет "Калібр". 

"Рівень ракетної загрози дуже високий. Будьте пильні і свідомі. Дослухайтеся сигналів повітряної тривоги, переходьте в укриття. Сили оборони напоготові, але й наслідки бойової роботи можуть бути небезпечними", - попередили в ОК "Південь". 

Нагадаємо, в ОК "Південь" пояснили, що російські окупанти переключилися з атак по портах Великої Одеси на атаки по дунайських портах Одеської області, бо вишукують нову тактику для якомога більшої шкоди Україні.

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Дата публікації
Перегляди
239
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