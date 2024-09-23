"Дуже ймовірний сценарій": експерт попередив, що ЗСУ можуть відійти з низки міст на Донеччині – яких саме

Експерт зазначив, що ситуація на Покровському і Торецькому напрямках, очевидно, продовжує погіршуватись.
Українському успільству потрібно бути морально та психологічно готовим до того, що ЗСУ відійдуть з Селідового, Торецька та Вугледара.
Таку думку висловив український військовий оглядач Костянтин Машовець на своїй сторінці в Facebook.
"Я би порекомендував нашому громадянському суспільству бути морально та психологічно готовим до того, що ЗСУ відійдуть з Селідового, Торецька та Вугледара... Це, зовсім необов'язко повинно трапитись. Й я дуже хотів би помилятись. Але з тієї інформації, яка в мене є, це дуже ймовірний сценарій розвитку подій найближчим часом", – каже Машовець.
В іншому своєму пості експерт зазначив, що ситуація на Покровському і Торецькому напрямках, очевидно, продовжує погіршуватись.
Раніше колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов попередив, що Сили оборони можуть втратити контроль над Вугледаром.
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