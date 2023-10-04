"Дуже жирна ціль": біля Сімферополя партизани знайшли таємний військовий склад РФ – фото

Військовий склад обладнали на занедбаній овочебазі у скелі.
Біля тимчасово окупованого Сімферополя партизани виявили секретний військовий склад російських військ.
Про це повідомляє рух "Атеш".
Так, прихований склад російських окупантів розташований у селі Мазанка Сімферопольського району. Він облаштований на занедбаній овочевій базі у скелі.
Як розповіли в "Атеш", вхід до об'єкта укріплений черепашником і тимчасовими укріпспорудами. Внизу від основного входу розташовані намети з особовим складом. А на в'їзді до села встановили пости військової поліції, яка проводить огляд цивільних автомобілів та місцевих мешканців.
"Координати: 45.0066749337001, 34.26194089114725. Ймовірно, дуже жирна ціль, яка вимагає "Грома". Вся інформація передана – очікуємо на результати", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Криму партизани проникли на російський аеродром і знайшли установки ППО (фото).
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