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"Дуже жирна ціль": біля Сімферополя партизани знайшли таємний військовий склад РФ – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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"Дуже жирна ціль": біля Сімферополя партизани знайшли таємний військовий склад РФ – фото

Таємний військовий склад РФ біля Сімферополя / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Військовий склад обладнали на занедбаній овочебазі у скелі.

Біля тимчасово окупованого Сімферополя партизани виявили секретний військовий склад російських військ.

Про це повідомляє рух "Атеш".   

Так, прихований склад російських окупантів розташований у селі Мазанка Сімферопольського району. Він облаштований на занедбаній овочевій базі у скелі.

Прихований військовий склад РФ біля Сімферополя / ©
Прихований військовий склад РФ біля Сімферополя
Прихований військовий склад РФ біля Сімферополя / ©
Прихований військовий склад РФ біля Сімферополя
Прихований військовий склад РФ біля Сімферополя / ©
Прихований військовий склад РФ біля Сімферополя
Прихований військовий склад РФ біля Сімферополя / ©
Прихований військовий склад РФ біля Сімферополя
Прихований військовий склад РФ біля Сімферополя / ©
Прихований військовий склад РФ біля Сімферополя
Прихований військовий склад РФ біля Сімферополя / ©
Прихований військовий склад РФ біля Сімферополя
Прихований військовий склад РФ біля Сімферополя / ©
Прихований військовий склад РФ біля Сімферополя
Координати таємного військового складу РФ / ©
Координати таємного військового складу РФ

Як розповіли в "Атеш", вхід до об'єкта укріплений черепашником і тимчасовими укріпспорудами. Внизу від основного входу розташовані намети з особовим складом. А на в'їзді до села встановили пости військової поліції, яка проводить огляд цивільних автомобілів та місцевих мешканців.

"Координати: 45.0066749337001, 34.26194089114725. Ймовірно, дуже жирна ціль, яка вимагає "Грома". Вся інформація передана – очікуємо на результати", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Криму партизани проникли на російський аеродром і знайшли установки ППО (фото).

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Дата публікації
Перегляди
3326
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