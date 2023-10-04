"Дуже жирна ціль": біля Сімферополя партизани знайшли таємний військовий склад РФ – фото

Біля тимчасово окупованого Сімферополя партизани виявили секретний військовий склад російських військ.

Про це повідомляє рух "Атеш".

Так, прихований склад російських окупантів розташований у селі Мазанка Сімферопольського району. Він облаштований на занедбаній овочевій базі у скелі.

Прихований військовий склад РФ біля Сімферополя

Прихований військовий склад РФ біля Сімферополя

Прихований військовий склад РФ біля Сімферополя

Прихований військовий склад РФ біля Сімферополя

Прихований військовий склад РФ біля Сімферополя

Прихований військовий склад РФ біля Сімферополя

Прихований військовий склад РФ біля Сімферополя

Координати таємного військового складу РФ

Як розповіли в "Атеш", вхід до об'єкта укріплений черепашником і тимчасовими укріпспорудами. Внизу від основного входу розташовані намети з особовим складом. А на в'їзді до села встановили пости військової поліції, яка проводить огляд цивільних автомобілів та місцевих мешканців.

"Координати: 45.0066749337001, 34.26194089114725. Ймовірно, дуже жирна ціль, яка вимагає "Грома". Вся інформація передана – очікуємо на результати", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Криму партизани проникли на російський аеродром і знайшли установки ППО (фото).

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