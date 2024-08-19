"Дуже жирна ціль": Сили оборони знищили радіолокаційну станцію росіян “Каста-2Е2” на Запоріжжі

“Каста-2Е2” іде в контексті вибивання російської системи ППО і РЛС, розчищення неба для наших літаків.

Сили оборони знищили сучасну радіолокаційну станцію (РЛС) росіян “Каста-2Е2” у Запорізькій області.

Про це речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив під час ефіру "Еспресо".

“За вчорашню добу ми підтверджуємо знищення дуже жирної цілі - це радіолокаційна станція “Каста-2Е2” в районі села Зеленівка Запорізької області", - повідомив Лиховій.

За словами речника, “Каста-2Е2” іде в контексті вибивання російської системи ППО і РЛС, розчищення неба для наших літаків.

"І ось після порідження такого суттєвого російських зенітних ракетних комплексів ми підтверджуємо знищення радіолокаційної станції сучасної Каста, яка є фактично очима російської системи ППО на дуже великій ділянці фронту”, - пояснив Лиховій.

Нагадаємо, раніше спецпризначенці Департаменту кібербезпеки вразили ворожу РЛС контрбатарейної боротьби "Зоопарк" кількома fpv-дронами. Росіяни хотіли ввести в оману наших воїнів, розмістивши поруч із добре закамуфльованою РЛС декілька макетів. Але "Зоопарк" це не врятувало.

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