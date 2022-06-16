Два авіаудари по Лисичанську: знайдені тіла загиблих (відео наслідків)

Два авіаудари по Лисичанську: знайдені тіла загиблих (відео наслідків)

Станом на вечір 16 червня внаслідок російських авіаударів по Лисичанську, попередньо, загинуло чотири людини, ще сім - отримали поранення.

Російські окупанти поцілили в одну із будівель, де переховувалися люди. Наразі операція з пошуку людей триває. Кількість загиблих та постраждалих може зрости.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Сьогодні вдень російські окупанти завдали два авіаудари по Лисичанську. Ворожа бомба влучила в одну із будівель, де переховувалися люди. Прибувши на місце події, рятувальники під час розбору завалів витягли чотирьох загиблих громадян", - зазначає посадовець.

Гайдай опублікував відео наслідків ворожого удару РФ. На кадрах видно майже зруйновану будівлю та як відбувається пошукова операція рятувальних служб.

Також, за його словами, росіяни обстріляли профілакторій, внаслідок чого сталася його руйнація. Як додає Гайдай, під завалами можуть перебувати люди.

"Пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці працює особовий склад пожежно-рятувального підрозділу ДСНС області", - наголосив він.

Нагадаємо, найближчим часом армія РФ намагатиметься взяти під повний контроль місто Сєвєродонецьк. Для цього окупанти здійснюють артилерійські масовані удари по підрозділах ЗСУ.

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