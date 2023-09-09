Два безпілотники прилетіли до "виборчого штабу" окупантів у селі Скельки на Запоріжжі: з'явилося відео

Російські загарбники використовували приміщення для зберігання бюлетенів і документів.

Два безпілотники прилетіли до "виборчого штабу" окупантів у селі Скельки на Запоріжжі. Приміщення використовували для зберігання бюлетенів і документів.

Про це повідомив Telegram-канал "Збройні сили України. Війна з окупантами".

"Сили оборони зроблять свої вибори для окупантів. Смертельні", - йдеться у повідомленні під відео.

Військовий кореспондент "1+1" Андрій Цаплієнко повідомив, що після вибухів окупанти занервували, оточили прилеглі вулиці, почали перевіряти людей, підняли у повітря свої безпілотники. "Але вибори на "дільниці" закінчилися достроково", - додав журналіст.

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Нагадаємо, на днях на Запоріжжі вибухнуло в кафе, де харчувалися російські офіцери.

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