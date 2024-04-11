Два десятки дронів атакували південь України: де лунали вибухи і куди влучив ворог

На Одещині уламки збитих дронів спричинили пожежу на території енергооб'єкта.
У ніч проти 11 квітня росіяни масовано атакували південь України черговими хвилями ударних дронів. Бойова робота тривала понад 5 годин.
Про це повідомляють Сили оборони.
Під прицілом окупантів була енергетична інфраструктура. Зазначається, що 21 дрон було знищено під час бойової роботи сил протиповітряної оборони:
- 7 - на Одещині,
- 8 - на Миколаївщині,
- 3 – у Херсонській,
- 3 - Дніпропетровській областях.
На Одещині уламки збитих дронів спричинили займання на території енергетичного об'єкту. Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не ушкоджені.
Миколаївська області
В Миколаївській області уламки збитих дронів впали на відкритій території. Інформації про руйнування й постраждалих не надходило.
Запорізька область
На світанку ворог масовано атакував різними типами ракет. По Запорізькій області спрямував керовані авіаційні ракети з літаків тактичної авіації. 2 ракети силами протиповітряної оборони було знищено, але, на жаль, є і влучання.
"В Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Ступень пошкодження уточнюється, інформації про постраждалих не було", - йдеться у повідомленні.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер додав, що сили ППО знищили 7 безпілотників, однак уламки збитих «шахедів» спричинили займання на території енергетичного об'єкту.
"Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали. Наразі відключених від електроенергії абонентів немає", - зазначив посадовець.
Нагадаємо, за даними Міненерго, Росія під ранок 11 квітня атакувала енергооб'єкти у чотирьох областях.
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