Два десятки дронів атакували південь України: де лунали вибухи і куди влучив ворог

На Одещині уламки збитих дронів спричинили пожежу на території енергооб'єкта.

У ніч проти 11 квітня росіяни масовано атакували південь України черговими хвилями ударних дронів. Бойова робота тривала понад 5 годин.

Про це повідомляють Сили оборони.

Під прицілом окупантів була енергетична інфраструктура. Зазначається, що 21 дрон було знищено під час бойової роботи сил протиповітряної оборони:

7 - на Одещині,

8 - на Миколаївщині,

3 – у Херсонській,

3 - Дніпропетровській областях.

На Одещині уламки збитих дронів спричинили займання на території енергетичного об'єкту. Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не ушкоджені.

Миколаївська області

В Миколаївській області уламки збитих дронів впали на відкритій території. Інформації про руйнування й постраждалих не надходило.

Запорізька область

На світанку ворог масовано атакував різними типами ракет. По Запорізькій області спрямував керовані авіаційні ракети з літаків тактичної авіації. 2 ракети силами протиповітряної оборони було знищено, але, на жаль, є і влучання.

"В Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Ступень пошкодження уточнюється, інформації про постраждалих не було", - йдеться у повідомленні.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер додав, що сили ППО знищили 7 безпілотників, однак уламки збитих «шахедів» спричинили займання на території енергетичного об'єкту.

"Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали. Наразі відключених від електроенергії абонентів немає", - зазначив посадовець.

Нагадаємо, за даними Міненерго, Росія під ранок 11 квітня атакувала енергооб'єкти у чотирьох областях.

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