"Два дні молилися під під'їздом": у Запоріжжі росіяни ракетою вбили 8-місячну Емілію та її батьків

У Запоріжжі в ніч проти 2 березня російська ракета влучила у багатоповерховий житловий будинок. На місці трагедії загинуло 13 людей, серед яких 8-місячна дитина та її батьки.

Про це в Instagram повідомила хрещена мати немовляти Анна.

Хрещена дитини написала, що її куми та маленька Емілія загинули на місці трагедії, їхні тіла з-під завалів дістали рятувальники.

Анна зазначила, що вона до останнього вірила, що близьких їй людей вдасться знайти живими, проте росіяни, на жаль, вбили родину.

"Біль просто біль, безжалісно вирвали серце, розбили та покалічили душу.. Тисячу слів за що? Я чекала 2 дні біля під'їзду молилася та вірила що вас знайдуть живими, чому так. Вічна пам'ять та рана на все життя... Легких хмаринок тобі моя маленька та назавжди для мене усміхнена дівчинка, вибач, що не зберегли", - написала Анна.

Також у Мережі пишуть, що батьки подружжя постійно чергували біля зруйнованого будинку в надії, що їхні близькі будуть живими.

Фото: із соцмереж

ГО "Хортицька варта" повідомила, що батьків дівчинки звали Ілля та Каміла Фурники. Вони родом з села Вербове, яке перебуває в окупації. Родина тривалий час мешкала на заході України.

"Горе батьків, які дві доби провели біля руїн будинку, сподіваючись на чудо, важко уявити. Виїхавши з окупованого рідного села Вербове, родина деякий час проживала на заході України. Кілька днів тому повернулися у м. Запоріжжя. Смертоносний шматок металу та чиясь забаганка здатні тільки руйнувати, знищувати", - йдеться у дописі.

Ракетний удар по житловому будинку в Запоріжжі

Російські терористи в ніч проти 2 березня завдали ракетного удару по житловому будинку в Запоріжжі.

Було зруйновано під'їзд - від другого до п'ятого поверху. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджені сусідні будинки.

Станом на 5 березня відомо про 13 загиблих. Ще 5 людей вважаються безвісти зниклими.

Співробітники ДСНС врятували 11 осіб. Під час розбору завалів врятували чотирьох котів та собаку.

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