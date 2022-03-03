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Два фронти: США звинуватили Кремль у розв'язуванні повномасштабної війни проти свободи ЗМІ і правди

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Два фронти: США звинуватили Кремль у розв'язуванні повномасштабної війни проти свободи ЗМІ і правди

Facebook/Прес-центр штабу операції Об'єднаних сил

Обмежені і соціальні мережі, щоб якомога менше людей знали правду про дії країни.

Російська влада блокує незалежні новинні агентства і не дозволяючи росіянам чути новини про вторгнення РФ до Україну.

Про це повідомляє видання Reuters.

У заяві Держдепартаменту США йдеться, що в Росії громадян обмежують в доступі до соцмереж з інших джерел інформації.

"Російський уряд також обмежує доступ до платформ Twitter, Facebook і Instagram, через які десятки мільйонів громадян Росії отримують доступ до незалежної інформації і думок", - йдеться в заяві Держдепартаменту.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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