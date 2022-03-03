Два фронти: США звинуватили Кремль у розв'язуванні повномасштабної війни проти свободи ЗМІ і правди

Два фронти: США звинуватили Кремль у розв'язуванні повномасштабної війни проти свободи ЗМІ і правди

Обмежені і соціальні мережі, щоб якомога менше людей знали правду про дії країни.

Російська влада блокує незалежні новинні агентства і не дозволяючи росіянам чути новини про вторгнення РФ до Україну.

Про це повідомляє видання Reuters.

У заяві Держдепартаменту США йдеться, що в Росії громадян обмежують в доступі до соцмереж з інших джерел інформації.

"Російський уряд також обмежує доступ до платформ Twitter, Facebook і Instagram, через які десятки мільйонів громадян Росії отримують доступ до незалежної інформації і думок", - йдеться в заяві Держдепартаменту.