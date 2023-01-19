Два міста опиняться під ударом: польський генерал дав тривожний прогноз щодо нового наступу РФ

Росія може напасти на Україну з власної території, а білоруський напрямок буде лише відвертати увагу.

Таку думку висловив вважає польський генерал Вальдемар Скшипчак, який у 2006-2009 роках командував сухопутними військами польського війська, в розмові з ВВС News Україна.

На його думку, ймовірність нового наземного наступу Росії існує. Росіяни проводять для цього велику мобілізацію й мають резерв з 1,2 мільйона осіб. З них 300 тисяч мобілізованих проходять відповідну підготовку та тренування. Велика частина цих сил зараз зосереджена саме в районі Воронежа, Курська, Брянська.

"Після того, як росіяни програли битви навесні та влітку, вони вивели та накопичили свої війська в районі Брянська, Курська та Воронежа. Від жовтня, вони відновлювали там свої сили. Я вважаю, що Росія може вдарити по Україні з цього напрямку (Воронежа, Курська, Брянська), рухатися звідти в південному напрямку, на захід від Харкова, вздовж річки Ворскла, що впадає в Дніпро. За цього сценарію під ударом опиняються - Полтава та Дніпро. Вони можуть спробувати з'єднати свої сили з цього напрямку з тими, які нині воюють на сході в районі Бахмута й Соледара", - висловився він.

Говорячи про повторний наступ на Київ, генерал сказав, що Путіну не вдалося захопити українську столицю і в цьому сенсі він уже програв цю війну.

"Путін не зможе керувати українським народом. Після всього, що сталося, цей народ зненавидів Росію. Українці пережили Бучу, Ірпінь. А скільки є місць, де російські солдати вбивали українців, але про ці злочини ще не відомо?", - каже Вальдемар Скшипчак.

Польський генерал висловив думку, що Путін вимушений зараз перейти до стратегії малих кроків, яку застосував 2014 року, коли незаконно захопив Луганськ та Донецьк.

Скшипчак переконаний, що саме зараз настав час максимально збільшити допомогу зброєю Україні, включно з далекобійними ракетами, танками й літаками. За його словами, настає вирішальний і, можливо, переломний момент у війні.

"Спроба окупувати всю країну провалилися. Далі, швидше за все, його метою буде частина Харківської області, Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська область. Чи вдасться йому це зробити, залежите від вас і від нас - Заходу. Маємо зробити все, щоб Україна могла чинити опір російській агресії далі та звільнити свої території. Ключ до перемоги України - в руках Заходу", - додав колишній командувач Сухопутних військ Польщі.

До слова, раніше Вальдемар Скшипчак висловив думку, що перший квартал 2023 року стане переламним у війні й Україна вийде з неї переможницею, для Росії ж не може бути жодних поступок - лише її ізоляція на міжнародній арені.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов попередив, що Україна має бути готовою до будь-якого розвитку подій на фронті, але достеменно невідомо, де і коли може відбутись вірогідне відкриття нового фронту у разі потенційної нової атаки РФ Він пояснив, що у ворога може бути один план і говорити на 100%, з якого конкретного напрямку чи де саме атакують росіяни, неможливо. За його словами, якщо такі заяви і лунають, то їх озвучують "диванні експерти".

Як заявляв, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що навесні росіяни можуть наступати із районів, які вони вже окупували на півдні та сході України.

Своєю чергою, представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що армія країни-терористки Росії у 2023 році може змінити тактику дій на полі бою.

Професор Кшиштоф Женгота з Інституту політичних наук Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині висловлював думку, що дії путінського оточення свідчать, що війна в Україні буде довгою. І після колосальних втрат, яких зазнала путінська армія в Україні, керівництво РФ шукає способи, як повернути тих, хто втік з РФ, щоб кинути на фронт ще більше "гарматного м'яса".

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