Два місяці боїв під Бахмутом - як дві Чеченські війни: речник ЗСУ озвучив шалені втрати окупантів

Лише за минулу добу окупаційна армія втратила у боях за Бахмут 600-700 осіб, тобто майже батальйон.

Упродовж останніх двох місяців російські окупанти під час безуспішних спроб прорвати оборону ЗСУ біля Бахмута втратили таку ж кількість особового складу, як під час двох Чеченських війн.

Про це повідомив речник Сил оборони на Східному напрямку полковник Сергій Череватий під час онлайн-брифінгу в Military Media Center.

“Лише за минулу добу, 25 січня, за даними Генштабу, ворог втратив убитими 600-700 осіб, тобто майже батальйон. Це не враховуючи поранених”, - наголосив він.

За його словами, військово-політичне керівництво загарбника прагне будь-якою ціною оголосити про здобутки “спецоперації” та захопити територію Луганської та Донецької областей. Щоб просуватися далі на Слов’янськ, Краматорськ та Покровськ, їм важливо прорвати нашу оборону в районі Бахмута та Вугледара.

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“Ворог намагається здійснити прорив на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямку. Тільки на Бахмутській ділянці фронту відбулося 199 обстрілів, 35 бойових зіткнень. Проте наші сили оборони не дали ворогу досягнути успіху”, - повідомив речник.

Полковник Череватий підкреслив, що ворог уже два місяці не може прорвати українську оборону.

Нагадаємо, військовий експерт, учасник миротворчих місій у Косові та Іраку Сергій Грабський пояснив, чому українським військовим сьогодні дуже важливо утримати Бахмут.

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