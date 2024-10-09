Два місяці операції ЗСУ в Курській області: експерт назвав головні досягнення

Вторгнення до РФ деморалізувало "фюрера". ється
Операція ЗСУ в Курській області - це нестандартне рішення. Українські військові здійснили удар там, де противник не очікував, не мав укріпрайонів.
Про це заявив колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в коментарі телеканалу FREEДOM
"Головне - Курська операція деморалізувала військово-політичне керівництво Російської Федерації на чолі з диктатором Володимиром Путіним. Він був розгублений з перших днів операції. Тому інформація про те, що відбувається в Курській області, замовчувалася. Путін навіть заявляв, що це диверсійна операція, з якою впорається ФСБ. Не вийшло. Через два місяці ЗСУ перебувають у регіоні", - заявив військовий експерт.
Маломуж наголосив, що в Кремлі планували створити на території України 100-кілометрову буферну зону. Втім, Україна зіграла на випередження. Крім того, завдяки діям ЗСУ на Курщині вдалося відтягнути великі ресурси окупанти з інших ділянок фронту: з Харківського, Запорізького та частково з Донецького напрямків.
За словами Маломужа, близько 55 тис. живої сили противника перебуває не на фронті в Україні, а на Курщині.о.
"На Заході прийшло розуміння, що Україна не сидить склавши руки, а діє. Це додало нашим союзникам мотивації бути більш рішучими в боротьбі з російською агресією", - каже Микола Маломуж.
Нагадаємо, видання Foreign Policy опублікувало матеріал про те, що Курська операція відкрила "третій шлях" виходу з війни. Ймовірно, вона допомогла в досягненні стратегічної мети – уможливила переговори, засновані на взаємному обміні землями.
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