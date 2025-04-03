Два напрямки, які можуть бути основними для наступу росіян влітку: експерт повідомив деталі

Ситуація на передовій / © Офіс президента України

Реклама

Російські загарбницькі війська можуть обрати Лиманський і Куп’янський напрямки основними для наступу.

Про це сказав військовий експерт Михайло Жирохов, передає УНІАН.

Зокрема, у військового експерта запитали, чи можна пов’язувати бойові дії у Бєлгородській області Росії з тим, щоб у росіян буде менше апетитів на захоплення міста Лиман на Донеччині.

Реклама

«Теоретично це саме так, але ситуація на Лиманському і Куп’янському напрямках виглядає доволі серйозно і загрозливо. Схоже на те, що саме ці напрямки влітку будуть основними — росіяни вибрали їх як основні», — вважає Жирохов.

Водночас, на думку експерта, зважаючи на досвід боїв після 2022 року, перевага у чисельності на цих напрямках не важлива. Бо ці райони лісисті, там дуже мало доріг.

«Тому, наступати силами у 10-20 разів більше можна тільки по одному напрямку, який відносно легко перекрити меншими силами. Тож, коли оглядачі говорять, що росіяни зібрали в десять-двадцять раз — це не означає, що там провал оборони. Це означає, що там є висоти, які ми контролюємо, і є фортифікація, і цю дорогу можна тримати, умовно кажучи, ротою, коли росіяни будуть наступати полком», — зазначив він.

Зокрема, така ситуація виглядає загрозливою, але, на практиці може виявитися, що напряму росіяни просто фізично не зможуть атакувати.

«Як я бачу за останні тижні, вони намагаються обійти якимсь чином захисні позиції, і вийти на той же Лиман або на Куп’янськ з іншого напрямку», — сказав Жирохов.

За словами військового експерта, поки що у росіян немає стратегічного задуму для реалізації, але усе може змінитися за тиждень-два.

Раніше повідомлялось, що Росія готує новий ривок на фронті.