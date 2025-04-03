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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Два напрямки, які можуть бути основними для наступу росіян влітку: експерт повідомив деталі

Ситуація виглядає загрозливою, але, на практиці може виявитися, що напряму росіяни просто фізично не зможуть атакувати.

Автор публікації
Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Ситуація на передовій

Ситуація на передовій / © Офіс президента України

Російські загарбницькі війська можуть обрати Лиманський і Куп’янський напрямки основними для наступу.

Про це сказав військовий експерт Михайло Жирохов, передає УНІАН.

Зокрема, у військового експерта запитали, чи можна пов’язувати бойові дії у Бєлгородській області Росії з тим, щоб у росіян буде менше апетитів на захоплення міста Лиман на Донеччині.

«Теоретично це саме так, але ситуація на Лиманському і Куп’янському напрямках виглядає доволі серйозно і загрозливо. Схоже на те, що саме ці напрямки влітку будуть основними — росіяни вибрали їх як основні», — вважає Жирохов.

Водночас, на думку експерта, зважаючи на досвід боїв після 2022 року, перевага у чисельності на цих напрямках не важлива. Бо ці райони лісисті, там дуже мало доріг.

«Тому, наступати силами у 10-20 разів більше можна тільки по одному напрямку, який відносно легко перекрити меншими силами. Тож, коли оглядачі говорять, що росіяни зібрали в десять-двадцять раз — це не означає, що там провал оборони. Це означає, що там є висоти, які ми контролюємо, і є фортифікація, і цю дорогу можна тримати, умовно кажучи, ротою, коли росіяни будуть наступати полком», — зазначив він.

Зокрема, така ситуація виглядає загрозливою, але, на практиці може виявитися, що напряму росіяни просто фізично не зможуть атакувати.

«Як я бачу за останні тижні, вони намагаються обійти якимсь чином захисні позиції, і вийти на той же Лиман або на Куп’янськ з іншого напрямку», — сказав Жирохов.

За словами військового експерта, поки що у росіян немає стратегічного задуму для реалізації, але усе може змінитися за тиждень-два.

Раніше повідомлялось, що Росія готує новий ривок на фронті.

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