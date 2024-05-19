Два Patriot принципово змінять ситуацію: Зеленський відреагував на удар РФ по Харківщині

Президент Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку по Харківщині 19 травня, внаслідок якої, за останніми даними, загинули п'ятеро людей, зокрема – вагітна жінка. Ворог завдав удару по місцю літнього відпочинку у Малоданилівській громаді Харківської області.

Він наголосив, що світ може зупинити російський терор – і для цього дефіцит політичної волі лідерів має бути подоланий. Україні необхідні ще дві системи Patriot.

Про це він написав у Telegram.

"Фактично щогодини – нові зведення щодо російських терористичних ударів. Ракети, бомби, артилерія – єдине, що дозволяє Росії продовжувати агресію. Це можливість тероризувати наші міста та громади, вбивати звичайних людей. Лише сьогодні й лише внаслідок одного з обстрілів Харківщини 16 людей постраждали, п’ять – загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Світ може зупинити російський терор – і для цього дефіцит політичної волі лідерів має бути подоланий. Два "Петріот" для Харкова принципово змінять ситуацію. Системи ППО для інших наших міст і достатній обсяг підтримки для наших воїнів на передовій забезпечать програш російського терору", - наголосив глава держави.

Як зазначили в МВС України, удари було завдано по базі відпочинку на березі водойми у Харківському районі. Станом на зараз 16 людей травмовано, з них – 8-річна дитина.

Серед поранених - працівник поліції та фельдшер, які прибули на допомогу людям та отримали травми внаслідок повторного удару.

Підрозділи ДСНС та Нацполіції залучені до ліквідації наслідків обстрілу та допомоги потерпілим. На місці працюють психологи.

Нагадаємо, у Харкові вранці пролунали потужні вибухи.

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