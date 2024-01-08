Два підрозділи ТрО отримали теплі набори від «Української команди» - загалом хотпаками забезпечать 100 батальйонів

Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу. Загалом «Українська команда» зібрала 50 тисяч таких наборів.

«Українська команда» передала тисячу індивідуальних наборів для обігріву бійцям 130 та 204 батальйонів тероборони Києва. Завдяки їм Київ вистояв у перші дні повномасштабного вторгнення. Вони воювали на сході та на півдні нашої країни. Зараз – тримають фронт на сході», - йдеться у повідомленні волонтерського штабу.

В «Українській команді» зазначили, що загалом зібрали кошти на теплі набори для 50 тисяч захисників та захисниць.

«Наші теплі набори – це тепло і турбота тисяч українців, які донатили на них. Дякую кожному за підтримку! Завдяки вашій підтримці ми обігріємо майже 100 батальйонів», - підкреслив керівник «Української команди» Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що на початку грудня «Українська команда» передала на передову перші 10 тисяч наборів для обігріву в межах акції «Тепло на фронт».

Також повідомлялося, що з початку війни «Українська команда» надала допомогу вже понад 150 військовим підрозділам.