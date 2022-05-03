Два "прильоти" на Дніпропетровщині: ракети пошкодили залізничну інфраструктуру, є поранені

Два "прильоти" на Дніпропетровщині: ракети пошкодили залізничну інфраструктуру, є поранені

Російські окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровщині. Значних ушкоджень завдано залізничній інфраструктурі, поранено людину.

У вівторок, 3 травня, ворог вдарив ракетами по Дніпропетровщині. Два "прильоти" зафіксовано у Кам’янському районі.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ракети сильно зруйнували залізничну інфраструктуру. Одну людину поранено. Скільки часу потрібно на відновлення залізниці, поки не зрозуміло", - зазначив він.

Також, за його словами, рух потягів зупинено.

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Нагадаємо, що ввечері 3 травня окупанти обстрілювали ракетами багато областей: на Київщині, Львівщині, Вінничині та Кіровоградщині було чути вибухи.

Мер Львова Андрій Садовий підтвердив вибухи у своєму місті. За його словами, внаслідок ракетного удару по Львову пошкоджено дві електропідстанції, є поранений.

Крім того, російські окупанти вперше від початку війни завдали ракетного удару по Закарпаттю. Ворожа ракета влучила в об’єкт інфраструктури.

Керівник "Укрзалізниці" Олександр Камишін повідомив, що російські війська вдарили по шести станціях в центрі та на заході України. Пошкодження інфраструктури тяжкі, затримано 14 пасажирських поїздів.

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