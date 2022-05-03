Два "прильоти" на Дніпропетровщині: ракети пошкодили залізничну інфраструктуру, є поранені

Російські окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровщині. Значних ушкоджень завдано залізничній інфраструктурі, поранено людину.
У вівторок, 3 травня, ворог вдарив ракетами по Дніпропетровщині. Два "прильоти" зафіксовано у Кам’янському районі.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ракети сильно зруйнували залізничну інфраструктуру. Одну людину поранено. Скільки часу потрібно на відновлення залізниці, поки не зрозуміло", - зазначив він.
Також, за його словами, рух потягів зупинено.
Нагадаємо, що ввечері 3 травня окупанти обстрілювали ракетами багато областей: на Київщині, Львівщині, Вінничині та Кіровоградщині було чути вибухи.
Мер Львова Андрій Садовий підтвердив вибухи у своєму місті. За його словами, внаслідок ракетного удару по Львову пошкоджено дві електропідстанції, є поранений.
Крім того, російські окупанти вперше від початку війни завдали ракетного удару по Закарпаттю. Ворожа ракета влучила в об’єкт інфраструктури.
Керівник "Укрзалізниці" Олександр Камишін повідомив, що російські війська вдарили по шести станціях в центрі та на заході України. Пошкодження інфраструктури тяжкі, затримано 14 пасажирських поїздів.
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