Два роки в небі: як "Байрактари" допомагають ЗСУ від початку війни і досі (відео)

Два роки виповнюється від початку повномасштабного вторгнення росіян до України. За цей час українські військові неодноразово довели свою бойову майстерність у протистоянні з агресором. Одним з найефективніших засобів, які Україна застосовує проти окупантів, лишаються бойові дрони Bayraktar турецького виробництва.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

"Байрактари" продовжують палити окупантів. Часом питають, куди вони зникли. А вони є! Нищать росіян від першого дня широкомасштабного вторгнення й досі", - йдеться в повідомленні.

Військові показали відео, в якому продемонстровано роботу "Байрактарів".

"Перед початком війни була сформована наша ескадрилья. Протягом місяця наші екіпажі вже виконували завдання в складі Обʼєднаних сил. Перші дні війни ми вже зустріли як бойовий підрозділ, який виконував бойові завдання", - розповів військовослужбовець ВМС ЗСУ Сергій.

Він пригадав, що підготовка росіян до вторгнення була помітною: "Це відчувалося в багатьох факторах. Насамперед це формування бойових підрозділів навколо кордонів нашої держави, накопичення запасу". Українські військові за допомогою "Байрактарів" спостерігали за скупченням техніки та переміщенням особового складу окупантів.

"Ми зустріли війну перші в повітрі. В нас екіпажі виконували завдання якраз в районі виконання завдань Обʼєднаних сил. Літак ("Байрактар" - ред.) був у повітрі, і на початку війни був збитий під час повернення на аеродром базування, коли почалася вже повітряна атака на нашу територію", - пригадав Сергій.

Військовий розповів, як першими вони побачили з повітря, як ворог насувається на Херсон.

"Зустріли його там. Були перші застосування, потім спостереження, коригування артилерією, допомога нашим військам при обороні Миколаєва. Потім період був, коли ми були вимушені піти з Миколаєва, бо ворог уже був на самих підступах", - пригадав військовий.

За його словами, "Байрактари" допомагали і у звільненні острова Зміїний.

"Була у нас дуже впливова операція з визволення острова Зміїний, в якому ми безпосередньо брали участь з першого дня. Ми зробили перший виліт в район острова Зміїного, тому що прийшла інформація, що там наближаються катери. Катери ми не встигли тоді знищити, але якщо вже прийшли, то ми знищили все інше", - розповів Сергій.

"У нас достатньо сил, засобів, щоб виконувати ті завдання, які перед нами поставлені командуванням військово-морських сил, командуванням угрупування військ, щоб забезпечувати бойові дії як підрозділів сухопутних військ, так і військово-морських сил", - резюмував військовий.

Як "Байрактари" допомагали ЗСУ від самого початку війни

Нагадаємо, раніше посол України в Туреччині Василь Боднар розповів, що турецькі безпілотники Bayraktar продовжують активно використовуватися Збройними силами України і в нинішніх умовах війни з Росією. Проте зараз їх застосовують не для завдавання прямих ударів по ворожих позиціях, а з іншою метою.

Читайте також: