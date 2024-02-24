Два роки великої війни в Україні: західні лідери потужно звернулися до українців

Сьогодні, 24 лютого, минуло рівно два роки від моменту повномасштабного вторгнення Росії до України. Західні лідери у цей день висловили слова підтримки українському народові.

ТСН.ua публікує звернення західних політиків.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Шановні українці! Вже два роки ваша держава героїчно і незламно протистоїть брутальній агресії Росії. Наші серця і думки з вами. Україна вистоїть, тому що вона сильна і мужня, і тому, що в неї є друзі в Європі і в усьому світі. Ми пишаємося тим, що належимо до цих друхів - сьогодні і в нашому спільному європейському майбутньому. Слава Україні!

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

Друзі, дозвольте мені ще раз чітко зазначити - ми будемо з вами, чого б це не вимагало, і так довго, як це буде необхідно.

Прем'єр-міністр Королівства Іспанія Педро Санчес

Минуло два роки від моменту останньої агресії Росії проти України. Хочу віддати шану сміливості та рішучості українського народу, який продовжує захищати суверенітет та свободу своєї країни. Іспанія з вами стільки, скілки буде необхідно. Слава Україні!

Президент Європейської Ради Шарль Мішель

Ви мужньо захищаєте свою країну та наші спільні цінності свободи та демократії. Україна - це Європа, а Європа - це Україна. Ми підтримуватимемо вас, допоки жовто-сині прапори України та ЄС не майорітимуть пліч-о-пліч у Брюсселі та на вашій великій землі. Слава Україні!

Президент Чеської Республіки Петр Павел

У цю сумну річницю я хотів запевнити українців у трьох речах. Чеський народ захоплюється вашою хоробрістю в протистоянні агресору. Чеський народ і надалі підтримуватиме вас у боротьбі за свободу та спокій. Ви є частиною європейської родини, і ми вас не залишимо.

Прем'єр-міністр Республіки Болгарія Ніколай Денков

Понад 730 днів ми спостерігаємо руйнування мирних міст, втрати невинних людей, розбиті сім'ї та викрадених дітей. Воєнні злочини, вчинені Росією, не залишаться безкарними. Болгарія буде з Україною стільки, скільки буде потрібно.

Прем'єр-міністр Республіки Албанія Еді Рама

Війна Росії в Україні є незаконною, несправедливою та невиправданою. Рішучою відповіддю на агресію Росії ми відстоїмо власне право жити вільно та працювати разом заради майбутнього, в яке ми віримо.

Президентка Словацької Республіки Зузана Чапутова

Шановні українці, дорогі сусіди. Ви захищаєте свою батьківшину, своїх дітей, свої життя. Міжнародне право і справедливість стоять на вашому боці. У цих зусилях і надалі маєте нашу підтримку своїх сусідів, тому що захищаючи себе, ви захищаєте також наші спільні цінності. Дякуємо вам за усе, за стійкість, з якою ви виборюєте нашу свободу.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року о 3:40 ранку Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Росіяни продовжують вбивати мирне населення, руйнувати міста, знищувати села, інфраструктуру, лікарні, школи, дитячі садочки в Україні.

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