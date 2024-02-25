Два роки виснажливої війни: в ISW приголомшили кількістю загиблих окупантів в Україні

Втрати ЗС РФ почали стабільно зростати після початку локалізованих наступальних операцій на фронті.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, від лютому 2022 року, в Україні загинуло понад 75 000 російських військових.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на підрахунки російських опозиційних ЗМІ.

Зазначається, що 24 лютого видання "Медуза" та "Медіазона" опублікували спільну доповідь, у якій порівняли дані "Медіазони" про втрати окупантів із даними Російського реєстру спадкових справ (РНД) і даними Федеральної служби державної статистики Росії (Росстат), щоб оцінити кількість смертей російських військових в Україні.

Опозиційні видання підрахували, що у війні з лютого 2022 року по грудень 2023 року загинуло від 66 до 88 тисяч росіян. "Медуза" та "Медіазона" зазначили, що кількість загиблих російських військових в Україні почала стабільно зростати після початку локалізованих наступальних операцій РФ на сході України в жовтні 2023 року та додали, що з середини 2023 року більшість загиблих становлять російські "добровольці", - йдеться у звіті.

Аналітики нагадали оцінку розвідки США про втрати РФ, озвучені у грудні 2023 року, що від лютого 2022 року російська армія в Україні зазнала 315 000 втрат.

"Оцінка "Медузи" та "Медіазони" узгоджується з цією оцінкою США, припускаючи стандартне співвідношення поранених до вбитих серед російських військ в Україні", - наголошують в ISW.

Так додають, що російські війська наразі ведуть наступальні операції в Україні, незважаючи на ці великі втрати, покладаючись на зусилля "криптомобілізації". Росія нарощує нові сили приблизно зі швидкістю, еквівалентною поточним російським втратам, що дозволяє російським силам постійно підсилювати штурмові підрозділи та регулярно проводити ротацію на оперативному рівні.

"Однак незрозуміло, чи зможе Росія таким же чином підтримувати наступальні операції з вищим оперативним темпом, що призведе до ще більших втрат", - підсумували американські аналітики.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив втрати російської армії в Україні станом на 25 лютого 2024 року.

Читайте провідні новини

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.