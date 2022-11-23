Два сценарії війни в Україні: полковник ЗСУ розповів, чого очікувати взимку

Українські війська випередили окупантів в частині якості, але армія РФ все ще має кількісну перевагу.

Бойові дії в Україні взимку залежно від погоди можуть розвиватися за одним з двох сценаріїв, але очікувати затишшя на фронті не варто.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник на Youtube-каналі ТСН.

За його словами, зима однозначно буде впливати на хід бойових дій, "але вони жодним чином не відміняться".

"Якщо зима буде морозна, що є малоймовірним для півдня, то важка техніка зможе рухатись, бо грунт підмерзне. Нагадаю, танк - це 39-43 тонни, важка артилерійська установка 2С19 - у межах 42 тонн, а БМП і БТР - 10-12 тонн. Тоді логіка бойових дій не зміниться", - зазначив полковник.

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Якщо ж зима буде теплою з великою кількістю опадів, і грунт стане мокрим, тоді Черник прогнозує повторення ситуації на початку повномасштабної війни - "коли величезна кількість російської техніки загрузла у наших грунтах".

"Тоді все перейде у фазу посиленої артилерії, бо на цю хвилину війна - на 95% артилерійська. Але я не поділяю точки зору, що буде затихання фронту. Важкі артилерійські багатократні залпи - це також війна. Вона є головною. В частині якості ми давно випередили, але, на жаль, в частині кількості він ще має перевагу", - наголосив військовий експерт.

Також Черник нагадав про 300 тисяч мобілізованих росіян на підході - "це неймовірно багато, їх ще доведеться перемолоти".

Нагадаємо, в Міністерстві оборони України після деокупації Херсона роблять сміливі прогнози щодо звільнення Криму. Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов не виключив, що ЗСУ можуть зайти до Криму до кінця грудня, а вся війна з Росією може завершитися до весни.

Своєю чергою, окупанти біля адміністративного кордону з Кримом збудували нові траншейні системи для оборони від контрнаступу ЗСУ. Окопи росіян біля пункту пропуску "Чонгар" і в районі Армянська потрапили на супутникові знімки.

Також окупанти перекидають сили на Донбас. Це робиться для того, щоб проводити наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки та продовжувати оборону в районі Сватового і Кремінної.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що російське командування у своїх планах розглядає можливість нового наступу з Білорусі на територію України за двома напрямками.

ТСН.ua зібрав думки експертів щодо ситуації на фронті, розвитку подій на півдні і сході України, а також загрози повторного наступу військ РФ з Білорусі.

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