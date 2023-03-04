Два сценарії, як тепер летітимуть ракети: експерт попередив про зміну тактики масованих атак росіянами

Росія може вдатися до тривалих пауз між обстрілами, наразі цей часовий проміжок може збільшитися до 3–4 тижнів.

Росія продовжуватиме запускати ракети по Україні, але змінить тактику. Є два ймовірних сценарії масованих ракетних атак: будуть здійснюватися з меншою інтенсивністю або з більшою перервою.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко для 24 каналу.

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В Росії спостерігається брак ракет. Це свідчить про те, що їхній військово-промисловий комплекс не справляється з їхніми потребами. Якби вони припинили б ракетні атаки - це була б величезна репутаційна та іміджева поразка для російського диктатора та його оточення.

"З іншого боку в Росії зовсім припинити ракетні атаки, навіть випускаючи по кілька ракет, більшість яких чи всі зіб'є українська система ППО, не можуть. Це ще одне із чергових принижень, що у Росії відверто закінчуються ракети. Вони цього показати не можуть", – вважає він.

На його думку, що Росія може вдатися до тривалих пауз між обстрілами, щоб накопичити ракети для атаки. Зокрема, якщо раніше їм вдавалося зібрати необхідну кількість за 7–10 днів, то наразі цей часовий проміжок може збільшитися до 3–4 тижнів.

Також керівник Центру військово-правових досліджень зауважив, що Росія може атакувати частіше, але більш точно та з невеликою кількістю ракет. Зокрема, йдеться про 10–15 ракет.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

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