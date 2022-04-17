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Два шляхи вирішення ситуації в Маріуполі і загроза голоду у світі через дії РФ: 5 головних новин ночі

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Два шляхи вирішення ситуації в Маріуполі і загроза голоду у світі через дії РФ: 5 головних новин ночі

Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

П'ять головних новин ночі 17 квітня:

  1. Президент Володимир Зеленський заявив, що вплинути на ситуацію в Маріуполі можна тільки двома шляхами. Або партнери дадуть Україні всю необхідну важку зброю, літаки, щоб Україна могла знизити тиск окупантів на Маріуполь і деблокувати його. Або – переговорний шлях, на якому також роль партнерів має бути визначальною. Читати далі –>
  2. Поблизу Харкова під час розмінування російських касетних боєприпасів загинули троє саперів. Ще четверо отримали поранення. Читати далі –>
  3. Світові загрожує голод, якщо Росія не розблокує порти України. ООН попереджає, що блокування Росією українських портів у Чорному морі призведе до серйозної глобальної продовольчої кризи. Читати далі –>
  4. Втрати українські армії у війні з Росією приблизно у 10 разів менші, ніж в окупантів. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Читати далі –>
  5. Російські окупанти, схоже, не розуміються техніці спеціального призначення. Вони вкрали в українців машину для чистки вигрібних ям, адже думали, що це - бензовоз. Читати далі –>

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