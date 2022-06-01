Два тижні не видно: американські ЗМІ повідомили про зникнення командувача військ РФ у війні проти України

Два тижні не видно: американські ЗМІ повідомили про зникнення командувача військ РФ у війні проти України

Генерал РФ Олександр Дворніков на прізвисько "М’ясник Алеппо", який місяцями атакував Сирію, загадково зник.

Це сталось у травні, після того, як його призначили командувачем війною Росії проти України.

Про це повідомляє The New York Times.

Видання зауважує, що Дворніков уже два тижні не з'являється у публічному просторі, а тому виникають питання, чи керує він зараз наступом Росії на Україну.

"Після свого призначення генерал Дворніков намагався з'єднати повітряні та сухопутні підрозділи для координації їх атак, заявили американські чиновники. Але його не бачили протягом останніх двох тижнів, що спонукало деяких чиновників припустити, чи продовжує він керувати військовими зусиллями", - йдеться у повідомленні.

Видання також зауважує, що окупанти після трьох місяців війни, роблять ті самі помилки на Донбасі, які змусили їх відмовитися від спроби захопити всю Україну.

Нагадаємо, у квітні було призначено головним відповідальним за ведення війни РФ проти України генерала Олександра Дворнікова. Цей генерал у Сирії завалював трупами своїх солдатів позиції ворога, а також за його командування, російські літаки бомбили населені пункти.

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