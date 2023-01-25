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Два турецькі судна потрапили під ракетний обстріл РФ у порту Херсона: опубліковано відео пожежі - ЗМІ

Два турецькі судна потрапили під ракетний обстріл РФ у порту Херсона: опубліковано відео пожежі - ЗМІ

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
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Два турецькі судна потрапили під ракетний обстріл РФ у порту Херсона: опубліковано відео пожежі - ЗМІ

Фото: скриншот з відео

Судна Ferahnaz і Tuzla перебувають в порту Херсона близько року. Обидва кораблі застрягли тут через війну.

У середу, 25 січня, турецькі ЗМІ повідомили про два кораблі, які напередодні постраждали через ракетні обстріли Росії. Один із них охопила пожежа.

Про це повідомляє Veryans Tv.

Турецьке судно Tuzla під прапором Вануату, яке стояло в Херсонському порту України, потрапило під ракетний удар. Окрім цього корабля, пошкоджено також корабель Ferahnaz.

Офіційний представник судноплавної компанії, до якої належить судно Ferahnaz, Хюсейн Чебі сказав: "Бомба була скинута на порт вчора. Турецьке судно, яке стояло поруч, загорілося".

За його словами, судно Ferahnaz так само, як і Tuzla, перебуває в порту Херсона близько року, де обидва кораблі застрягли через війну.

"На наш корабель потрапили тільки уламки шрапнелі, які завдали незначної шкоди. Однак, ми дуже засмучені та стурбовані, оскільки боїмося, що удар, який сьогодні прийшовся на цей корабель, завтра може потрапити і на наш", - додав представник судновласника.

Хюсейн Чебі сказав, що не володіє інформацією про постраждалих чи загиблих людей внаслідок обстрілу та пожежі на кораблі. Повідомлення про цей інцидент він отримав від капітана корабля Ferahnaz, який стежить за подіями у безпечній зоні.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що турецька компанія Baykar безкоштовно передалa для ЗСУ 2 безпілотники Bayraktar TB2.

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Дата публікації
Перегляди
3933
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