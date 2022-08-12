Два удари української авіації та два десятки загиблих росіян: яка ситуація на півдні

Про це пише оперативне командування «Південь»

Йдеться про удари по опорному пункту ворога, неподалік Андріївки, та по скупченню ворожої сил і техніки біля Брускинського.

Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань за добу забезпечено втрати ворога в кількості 19 росіян, чотири одиниці броньованої та автомобільної техніки і ще один склад боєприпасів в Бериславському районі Херсонщини.

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