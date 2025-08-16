Два важливих села поблизу Добропілля повернулися під контроль ЗСУ

Два населені пункти біля Добропілля повернулися під контроль ЗСУ / © скриншот з відео

У Донецькій області, поблизу міста Добропілля, воїни 93-ї бригади «Холодний Яр» взяли під контроль села Грузьке та Веселе, де нещодавно проривалися російські війська.

Про це повідомили у пресслужбі 93 ОМБр «Холодний Яр» у Telegram.

У зачистці сіл брали участь рота розвідки холодноярців, різні безпілотні системи, включно з тактичними та ударними дронами, а також артилерія. Крім того, під час звільнення українських територій вперше активно застосували ударні наземні роботизовані комплекси. Роботи, оснащені кулеметами, вели вогонь по скупченню противника, підʼїжджаючи фактично упритул.

Внаслідок проведених штурмових дій значна частина російських військових була ліквідована або взята в полон, а українські війська повністю відновили контроль над територією.

