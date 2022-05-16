Два вертольоти та дві крилаті ракети: українські військові уразили 11 повітряних цілей окупантів

Також ударна авіація завдала нищівного удару по переправі окупантів через річку Інгулець.

За минулу добу, 15 травня, українські захисники знищили 11 повітряних цілей ворога.

Про це інформує командування Повітряних сил ЗСУ.

Так, 15 травня ударна авіація Повітряних сил завдала чергового ураження по водній переправі окупантів. Цього разу йдеться про переправу через річку Інгулець.

"Винищувачі продовжують патрулювання повітряного простору України, а штурмовики та бомбардувальники завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів, скупченню військ та колонах ворожої техніки", — йдеться в повідомленні.

Зенітні ракетні війська Повітряних Сил 15 травня збили дві крилаті ракети, три безпілотники "Орлан-10" та вертоліт Ка-52.

Протиповітряна оборона Сухопутних військ уражено вертоліт Мі-28 та чотири БпЛА "Орлан-10".

Загалом за добу уражено 11 повітряних цілей:

Раніше повідомлялося, що на Донбасі ЗСУ відбили 17 атак та знищили два гелікоптери і п'ять безпілотників РФ.

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