"Два влучання та крен на бік": ЗСУ оприлюднили аудіозапис останніх переговорів на крейсері "Москва"

"Два влучання та крен на бік": ЗСУ оприлюднили аудіозапис останніх переговорів на крейсері "Москва"

Оперативне командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ оприлюднило аудіозапис запиту про допомогу з російського крейсера "Москва".

На записі чути, як екіпаж крейсера підтверджує про два попадання, похилення корабля та необхідність рятувати екіпаж.

"Москва" 1-й, дві пробоїни, гвинт став, закопався, нахил 30 градусів, ляже на бік, підтверджую – пробоїна нижче за ватерлінію, місток відрізаний – мовчить, проводимо пасивний порятунок екіпажу", – говорить член екіпажу.

Нагадаємо, ввечері 13 квітня протикорабельні ракети "Нептун" підбили флагман ЧФ РФ ракетний крейсер "Москва". Спочатку Москва навіть не хотіла офіційно визнавати таку велику втрату для їхнього флоту. Міноборони РФ давало суперечливі заяви про те, що на борту виникла пожежа, але він ще в стані плавучості. Проте за два дні Кремлю все ж довелося визнати, що "Москва" затонула.

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