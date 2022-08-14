Два ворожі кораблі продовжують загрожувати всієї території України високоточними ракетами типу “Калібр”

У Чорному морі склад та положення ворожого корабельного угруповання не змінились.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Два надводних носії продовжують загрожувати всієї території України 16 високоточними ракетами типу “Калібр”. Також на бойовому чергуванні один вдк.

«Зважаючи на те, що загроза ракетних ударів та артилерійських обстрілів на напрямку лінії зіткнення залишається високою, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, якщо це доцільно, дотримуйтесь правила двох стін, не наражайте себе на небезпеку на узбережжі чи в прибережних водах. Будьте чемні та пильні, реагуйте на фейкові повідомлення, підозрілих людей і предмети - правильно і оперативно. Наближаємо Перемогу кожним вчинком разом!», - йдеться у повідомленні.

Раніше у Генштабі повідомили, що окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Авдіївки та Мар’їнки.

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