Ворожі літаки з території Росії завдали масованого ракетного удару по громаді на Сумщині - голова ОВА

Країна-окупантка Росія щодня обстрілює Сумську область. Впродовж поточної доби, 23 липня, РФ 12 раз обстріляла область, є жертва.
За повідомленням голови Сумської ОВА Дмитра Живицького, за день росіяни випустили понад 170 різних боєприпасів.
Про це інформує голова Сумської ОВА.
За його сдловами, під ворожим вогнем опинилися громади:
- Шалигинська,
- Миколаївська сільська,
- Білопільська,
- Хотінська,
- Юнаківська,
- Краснопільська.
"По Миколаївській громаді опівдні два військових літаки зі своєї території випустили 10 ракет. В одному із сел громади зруйновано цивільний житловий будинок та господарчі споруди у двох домогосподарствах мирних мешканців. Також у людей побило городи і вікна. На щастя, обійшлося без людських жертв", - повідомив посадовець.
Також майже о 15 годині росіяни обстріляли з мінометів село Білопільської громади. Один фермер, 69-річний місцевий житель, отримав смертельне поранення. Також внаслідок атаки РФ знищено 2 фермерських трактори, сільгосподарство громади.
Нагадаємо, ввечері 23 липня російські війсь ракетами обстріляли один зі спальних районів Миколаєва. Ворожі цілі лучили у житловий будинок. Відомо про щонайменше одну поранену людину.
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