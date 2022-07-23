Ворожі літаки з території Росії завдали масованого ракетного удару по громаді на Сумщині - голова ОВА

Країна-окупантка Росія щодня обстрілює Сумську область. Впродовж поточної доби, 23 липня, РФ 12 раз обстріляла область, є жертва.

За повідомленням голови Сумської ОВА Дмитра Живицького, за день росіяни випустили понад 170 різних боєприпасів.

Про це інформує голова Сумської ОВА.

Також читайте Масована ракетна атака Росії по Кропивницькому: зросла кількість постраждалих

За його сдловами, під ворожим вогнем опинилися громади:

Шалигинська,

Миколаївська сільська,

Білопільська,

Хотінська,

Юнаківська,

Краснопільська.

"По Миколаївській громаді опівдні два військових літаки зі своєї території випустили 10 ракет. В одному із сел громади зруйновано цивільний житловий будинок та господарчі споруди у двох домогосподарствах мирних мешканців. Також у людей побило городи і вікна. На щастя, обійшлося без людських жертв", - повідомив посадовець.

Також майже о 15 годині росіяни обстріляли з мінометів село Білопільської громади. Один фермер, 69-річний місцевий житель, отримав смертельне поранення. Також внаслідок атаки РФ знищено 2 фермерських трактори, сільгосподарство громади.

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Нагадаємо, ввечері 23 липня російські війсь ракетами обстріляли один зі спальних районів Миколаєва. Ворожі цілі лучили у житловий будинок. Відомо про щонайменше одну поранену людину.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber