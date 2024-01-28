Двадцятикратна перевага ворога: Дикий назвав дві головні проблеми на лінії фронту

На Авдіївському напрямку, де окупанти застосовують "м’ясні штурми", у ворога двадцятикратна перевага в живій силі. Тим часом Сили оборони України відчувають снарядний голод і потребують поповнення, яке затягується через зволікання з мобілізацією.

Про це говорив колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий в ефірі телеканалу “Еспресо”.

"Є дві дуже серйозні проблеми й одна з них повністю в наших з вами руках, друга, на жаль, зовсім ні. Та проблема, що в наших руках, це брак особового складу, він чим далі, тим більш дається взнаки, а тим часом з мобілізацією ми все тягнемо і затягуємо. А от друга проблема - це снарядний голод, він наразі дуже вже гострий”, - зауважив військовий.

За його словами, українським бійцям доводиться ухвалювати важкі рішення, вибираючи, на яку ціль витрачати дорогоцінні снаряди.

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Як зауважив Євген Дикий, такий снарядний голод повністю на совісті Дональда Трампа і "трампістів” у Конгресі, які гальмують надання військової допомоги США.

"Якщо, наприклад, за якийсь найближчий час, не дай Боже, нам таки доведеться залишити Авдіївку, то це буде "привіт" насамперед Трампу. Але є те, що є. Навіть в цих умовах в тій самій Авдіївці співвідношення втрат наразі один до 12, тобто за кожного нашого захисника чи захисницю лягає 12 орків, але співвідношення сил там же один до 20, тобто вони тиснуть цими м'ясними штурмами з двадцятикратною перевагою. На щастя, таке співвідношення вони здатні зробити тільки на одній ділянці фронту, на всіх інших все ж таки воно більше на нашу користь", - наголосив він.

Нагадаємо, російські сили просунулися поблизу Авдіївки на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі.

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