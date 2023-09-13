Дві болісні теми для Путіна: аналітикиня розповіла, чому диктатор знову згадав про перемовини

Путін знову згадав про тему перемовин, які йому конче потрібні. Адже росіянам необхідна пауза, бо вони бояться, що якщо почнуть тиснути з мобілізацією до президентських виборів, то матимуть зовсім не такий результат, як їм хочеться.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua заявила політична аналітикиня Ольга Курносова.

“Росіяни постійно намагаються показати себе якимись пристойними людьми, нібито в РФ демократія, нещодавно відбулися вибори, когось обрали, в Росії діють закони. Путін у цьому сенсі — юридичний формаліст. Він не відчуває духу закону від слова “зовсім”, трактує букву закону так, як йому вигідно”, — каже аналітикиня.

Росія воює з НАТО

Вона нагадала, що головним ультиматумом Путіна перед повномасштабним вторгненням до України було те, що НАТО має “забратися” на кордони 1991 року.

“Ключовим не було питання України. Путін ставив питання про взаємовідносини Росії й НАТО. Для нього це питання було ключовим. А Україна в цьому разі — лише театр воєнних дій. Це той приклад, на якому він хотів довести НАТО, що він може зробити їм боляче, тому давайте домовляйтеся з ним”, — розповіла Ольга Курносова.

“Те, що Путін зараз переводить стрілки на Зеленського, це просто смішно. Він сам говорив, що воює з НАТО, і Росія завжди це підтверджує. Водночас вони кажуть, що готові до перемовин”, — зазначила аналітикиня.

“Путін каже: “Ви сиділи зі Сталіним за столом переговорів, сідайте й зі мною. Давайте знову ділити світ”. Торік у березні саме Росія вийшла зі столу перемовин і сказала, що у Мединського немає повноважень вести ці переговори, саме Росія відмовилася від тих первинних домовленостей, які почали виникати за цим переговорним столом”, — продовжила вона.

Навіщо Росії перемовини

“Зараз Путін трясе якимось папірцем і каже, що домовились щодо ⅔. Перекладати з хворої голови на здорову — це головне, що любить Путін. А говорить він про перемовини, тому що зрозуміло, що Росії вони потрібні. Ще Росії потрібна пауза. Вони бояться, що якщо почнуть тиснути з мобілізацією до президентських виборів, то матимуть зовсім не такий результат, як їм хочеться”, — каже аналітикиня.

Ольга Курносова озвучила дві болісні теми, які сьогодні існують у Росії:

перша — мобілізація, бо якщо почнуть тягти на фронт молодих людей з тих регіонів, які антивоєнно налаштовані (насамперед Москва і Санкт-Петербург), то це може перевернути всю ситуацію;

друга — повернення тих, хто воював, додому, зокрема колишніх в’язнів, і кримінальний безлад, який починається після цього.

“Ці дві теми вони будуть намагатися максимально “замазати” до березня наступного року. Якщо триватиме український контрнаступ, мобілізовувати доведеться. Тому вони цього бояться, саме тому зараз говорять про переговори”, — зазначила аналітикиня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Настоящий Путин появился на публике! Зачем Ким Чен Ын приехал в Россию и где Пригожин?

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що Україна може розпочати мирні переговори з Росією після того, як окупанти покинуть територію нашої держави. А президент Зеленський ніколи не сяде за стіл переговорів з диктатором Путіним.

У США вважають, що рішення про початок мирних переговорів між Росією та Україною може ухвалювати лише президент Зеленський. Там наголосили, що спочатку країна-агресорка має вивести свої війська з окупованих регіонів.

Читайте також: