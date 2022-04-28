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Дві бригади енергетиків підірвалися на російських мінах у Київській області (фото)

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© facebook/Андрій Нєбитов
© facebook/Андрій Нєбитов
© facebook/Андрій Нєбитов
© facebook/Андрій Нєбитов
© facebook/Андрій Нєбитов

Працівники енергетичної компанії підірвалися на російській міні в селі Маковище Київської області. Ще одна бригада енергетиків підірвалася на міні в Макарівському районі області.

Щодо першої бригади, то її працівник отримав перелом ліктьового суглоба і стегна, і це потерпілому ще пощастило вижити після наїзду на протитанкову міну

Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Він додав, що поблизу місця детонації в Маковищі виявили ще п’ять таких мін – смертельна пастка, яку лишили російські окупанти, відступаючи з території Київської області. 

"Фатальним виявився виїзд на польову дорогу для іншої бригади, яка сьогодні відновлювала світло в Макарівському районі. Один працівник загинув, ще двоє поранених в результаті наїзду на міну", – повідомив голова обласної поліції.

Він зазначив, що такі випадки фіксуються практично щодня, тож закликав бути обережними, не виїжджати на ґрунтові дороги і лісові стежки районів, які були в окупації. Також треба оминати закинуті будівлі та місця дислокації військ агресора, не не можна брати до рук незнайомих речей з місць бойових дій. 

Нагадаємо, в Генштабу ЗСУ повідомили, що не слід відвідувати не обстежені саперами території та чіпати підозрілі предмети. Триває розмінування звільнених територій.

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