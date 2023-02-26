Дві доби не був у частині: як на Тернопільщині покарали військового, який покинув службу

У Тернопільській області військовий на дві доби покинув частину. Через це його оштрафували на 3400 грн.

Про це йдеться у постанові Зборівського районного суду Тернопільської області.

Як йдеться у постанові, військовий 20 січня 2023 року о 8:00 вийшов з території військової частини та не з'являвся там протягом двох діб. Згодом він сам повернувся.

На суді чоловік провину визнав та зазначив, що він тимчасово покинув частину через "тяжкі особисті обставини".

Суд визнав військовослужбовця винним за ч.4 ст.172-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення (в редакції, що діяла на час вчинення порушення) та оштрафував на 3400 грн.

Нагадаємо, у Кременецькому районі Тернопільської області судили чоловіка, який відмовився від мобілізації. Проте на судовому засіданні він захотів служити в армії.

Також у Волинській області до трьох років позбавлення волі засудили переселенця з міста Соледар Донецької області. Чоловік отримав повістку, проте відмовився воювати за Україну.

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