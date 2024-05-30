"Дві години – і готово": військовий 59-ї бригади про знищення позиції окупантів

Ворога на позиції виявилося значно більше, ніж очікувалося. Проте наші захисники не розгубилися і вступили у бій.

Військовий "Антіп" з 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка розповів, як разом із побратимами зачистив ворожу позицію, де сили окупантів переважали.

Відео з бійцем опублікував командувач Сухопутних військ генерал Олександр Павлюк.

"Антіп" разом зі своїм підрозділом зачистив позицію противника, яка перерізала постачання для двох батальйонів. Під час бою з’ясувалося, що ворога на позиції значно більше, й "Антіпу" довелося зробити маневр.

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"Росіяни зайшли на позицію, яка була для нас дуже важливою. Тому що вона тримала дорогу, якою йшло постачання двох батальйонів. За ніч ми зібрали повну інформацію, зробили обльоти. В 4 ранку ми висунулися. Але вони не давали підступити близько до себе. За нашою інформацією, окупантів на позиції мало бути 1-3. Коли ми зайшли, їх було аж семеро. Під час штурму вони почали обходити нас ззаду. Але я вчасно помітив. Ми з хлопцями почали роботу. Зайшли, зачистили. Половина втекла, половина залишилася. Ми виконали все настільки швидко, що окупанти не встигли навіть навести артилерію. Буквально дві години – і робота була зроблена", – розповів "Антіп".