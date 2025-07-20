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- Війна
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Дві головні позиції: екперт назвав, що може відчутно вплинути на хід війни
Ступак вважає, що зменшити інтенсивність російського наступу зможуть літаки та далекобійні ракети.
В України є багато потреб для ведення війни. Проте основними залишаються люди та зброя.
Таку думку висловив колишній співробітник СБУ і консультант парламентського Комітету з питань нацбезпеки Іван Ступак в інтервʼю Radio NV.
«Складне питання. Нам потрібне усе: починаючи від літаків, закінчуючи комплектуючими, яких не вистачає. Всього. Україні потрібно все. Не можна сказати, що є якийсь один вид озброєння, з яким можна йти наступати. Потрібно все — аптечки, бронежилети, люди, літаки, комплектуючі до них, паливо. Однієї позиції не існує», — сказав Ступак.
На його думку, «зменшити інтенсивність і градус російського наступу» можуть літаки та далекобійні ракети. Але насамперед, важливі люди.
Крім того, важливим він назвав погіршення становища Росії.
«Чим більше буде проблем у Російської Федерації, які будуть створюватися великими країнами і не просто створюватися, а підтримуватися тривалий проміжок часу, тоді дійсно все це буде мати такий ефект синергії», — підсумував Іван Ступак.
Раніше в Білому домі попередили Росію, що в разі ігнорування 50-денного ультиматуму вона зіткнеться з серйозними наслідками.