Дві головні позиції: екперт назвав, що може відчутно вплинути на хід війни

Ступак назвав головну потребу української армії / © ТСН

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В України є багато потреб для ведення війни. Проте основними залишаються люди та зброя.

Таку думку висловив колишній співробітник СБУ і консультант парламентського Комітету з питань нацбезпеки Іван Ступак в інтервʼю Radio NV.

«Складне питання. Нам потрібне усе: починаючи від літаків, закінчуючи комплектуючими, яких не вистачає. Всього. Україні потрібно все. Не можна сказати, що є якийсь один вид озброєння, з яким можна йти наступати. Потрібно все — аптечки, бронежилети, люди, літаки, комплектуючі до них, паливо. Однієї позиції не існує», — сказав Ступак.

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На його думку, «зменшити інтенсивність і градус російського наступу» можуть літаки та далекобійні ракети. Але насамперед, важливі люди.

Крім того, важливим він назвав погіршення становища Росії.

«Чим більше буде проблем у Російської Федерації, які будуть створюватися великими країнами і не просто створюватися, а підтримуватися тривалий проміжок часу, тоді дійсно все це буде мати такий ефект синергії», — підсумував Іван Ступак.

Раніше в Білому домі попередили Росію, що в разі ігнорування 50-денного ультиматуму вона зіткнеться з серйозними наслідками.

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