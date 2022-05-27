Дві країни виступили проти прискореного вступу України до Європейського союзу - Euractiv

Дві країни виступили проти прискореного вступу України до Європейського союзу - Euractiv

Греція та Кіпр виступили проти прискореного вступу України до Європейського союзу.

Проте ці країни не проти надання України статусу кандидата на вступ до ЄС, якщо Єврокомісія надасть відповідний висновок.

Про це повідомляє Euractiv.

Джерела видання в МЗС Греції зазначають, що ця країна проти прискореного вступу України до ЄС. Там вважають, що для ЄС пріоритетом мають бути країни Західних Балкан. Греція робитиме висновки про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС після висновків Єврокомісії.

У Кіпрі також заявляють, що вони очікуватимуть на висновок Єврокомісії, якщо він буде задовільний, то ця країна не виступатиме проти вступу України до ЄС. Також влада Кіпру хоче, щоб до ЄС потрапили країн Західних Балкан.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив невдоволення, що через деякі країни Євросоюзу уже декілька тижнів не може запровадити проти Росії шостий санкцій пакет. Глава держави наголосив, що Кремль отримує від європейців майже по мільярду євро на день за постачання енергоресурсів.

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