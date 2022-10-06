Дві людини загинули, під завалами - ще п'ять осіб: наслідки ракетного удару по будинках у Запоріжжі

У четвер вранці, 6 жовтня, російські війська поцілили у житлові будинки в Запоріжжі.

Наразі на місці ракетних ударів по Запоріжжі триває рятувальна операція. За попередньою інформацією, одна жінка загинула. Ще одна жителька будинку померла в машині швидкої допомоги.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, наразі під завалами будинків перебуває щонайменше п'ять осіб.

"Багато людей врятовано. Серед них трирічна дівчинка, дитину ушпиталено", - наголосив керівник оласті.

Як повідомлялося, над ранок 6 жовтня внаслідок обстрілу російськими окупантами Запоріжжя у місті виникли пожежі, руйнувань зазнали житлові будинки. Будинки в центральній частині міста зазнали значних руйнувань, є постраждалі, людей рятувальники дістають з-під завалів. За попередньою інформацією, ворог завдав 7 ракетних ударів.

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