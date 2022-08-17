Дві російські ракети прилетіли в університет: мер Миколаєва розповів деталі про обстріл міста

У Миколаєві вночі 17 серпня під час повітряної тривоги прогриміли потужні вибухи.

Російські окупанти обстріляли у місті ще один університет.

Про це 17 серпня повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

"Рашисти обстріляли у Миколаєві ще один університет - нашу Могилянку. Буквально кілька днів тому я публікував відео і показував, що ніякої військової бази там немає. Що там працюють звичайні фахівці університету: приймають документи абітурієнтів, підписують обхідні листи, видають дипломи. А сьогодні вночі туди прилетіли дві російські ракети. Це справжні терористи, які прикриваючись своєю пропагандою, продовжують цинічно руйнувати наші заклади освіти", - написав він.

Мер Миколаєва додав, що у момент обстрілу в університеті був лише охоронець. На щастя, він не постраждав.

Уламками та ударною хвилею пошкоджень зазнали будинки навпроти закладу. Наразі комунальники розчищають територію біля університету, щоб звільнити проїзд для транспорту, наголосив Сєнкевич.

Варто зазначити, що вночі 17 серпня під час повітряної тривоги у Миколаєві прогриміли потужні вибухи.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 175-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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