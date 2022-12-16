Дві російські ракети “втомилися” і впали на території РФ: місцева влада говорить про НЛО (фото)

Під час масованої терористичної ракетної атаки по Україні, яку влаштувала Російська Федерація в п’ятницю, 16 грудня, на територію Волгоградської області Росії упали фрагменти “невідомих літальних апаратів”, як їх називає місцева влада.

Фото з місця падіння публікують місцеві Telegram-канали.

Перед падінням об’єктів, які, очевидно, були російськими ракетами, що “втомилися” летіти на територію України, місцеві мешканці чули “жахливі звуки в небі”.

Голова Єланського району Волгоградської області Дмитро Литвинов із посиланням на екстрені служби підтвердив падіння частин невідомого апарату. Він також заявив, що в результаті інциденту ніхто не постраждав і не завдано шкоди соціально значимій інфраструктурі.

Судячи з опублікованих знімків, одна із ракет упала на сарай біля житлового будинку. Інша — успішно приземлилася в полі.

Фото: із соцмереж

На місці події працюють співробітники МНС та поліції.

Фото: із соцмереж

Як стало відомо, російські ракети упали в селі з красномовною назвою Набат поруч із районним центром. Відстань від місця падіння до військового аеродрому Енгельс-2, з якого злітають російські бомбардувальники для завдання ударів - близько 200 кілометрів.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що сьогодні вранці з районів Каспійського та Чорного морів противник випустив по об’єктах критичної інфраструктури України 76 ракет, з них 72 крилаті (Х-101, "Калібр", Х-22) та 4 керовані авіаційні ракети (Х-59/Х-31П).

Нагадаємо, у Софіївській Борщагівці на Київщині уламки збитої російської ракети застрягли в авто.

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